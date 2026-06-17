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17 июня 2026 в 13:11

Гусеницы шелкопряда атаковали леса в одном регионе

В Свердловской области гусеницы шелкопряда съели леса Сухоложского района

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Свердловской области местные жители пожаловались на множество гусениц непарного шелкопряда, пишет ЕАН. По словам уральцев, насекомые вновь атаковали леса в Сухоложском районе — они уже съели многие деревья.

В прошлом году у нас такого не было. Знаем, что тогда страдали леса в Пышминском и Камышловском районах. Сейчас добрались и до нас. Деревья стоят голые. В саду [насекомые] сжирают все подчистую. Гусеницы ползают буквально везде: по земле, асфальту, домам, гаражам. Просто ужас, — поделилась местная жительница.

Ранее член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова рассказала, что июнь — месяц наибольшей активности вредителей на огородах и в садах, поэтому дачникам стоит провести профилактическую обработку растений инсектицидами до появления урожая. По ее словам, грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы и капустная белянка.

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Свердловская область
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