Гусеницы шелкопряда атаковали леса в одном регионе

В Свердловской области местные жители пожаловались на множество гусениц непарного шелкопряда, пишет ЕАН. По словам уральцев, насекомые вновь атаковали леса в Сухоложском районе — они уже съели многие деревья.

В прошлом году у нас такого не было. Знаем, что тогда страдали леса в Пышминском и Камышловском районах. Сейчас добрались и до нас. Деревья стоят голые. В саду [насекомые] сжирают все подчистую. Гусеницы ползают буквально везде: по земле, асфальту, домам, гаражам. Просто ужас, — поделилась местная жительница.

Ранее член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова рассказала, что июнь — месяц наибольшей активности вредителей на огородах и в садах, поэтому дачникам стоит провести профилактическую обработку растений инсектицидами до появления урожая. По ее словам, грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы и капустная белянка.