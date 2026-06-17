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17 июня 2026 в 11:13

Аксенов сообщил о послаблениях для мотоциклистов в Крыму

Аксенов: ограничения для мототехники в Крыму действуют с 22:00, а не с 20:00

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов и питбайков будет временно ограничено в Крыму с 22:00 до 6:00, сообщил глава республики Сергей Аксенов в МАКСе. По его словам, ограничения вводятся с целью обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Накануне, 16 июня, Аксенов написал, что мототехнику нельзя будет использовать с 20:00.

В указ о временном ограничении на передвижение мототехники на территории Республики Крым внесены изменения: ограничения будут действовать в период с 22:00 до 6:00, — написал глав региона.

Ранее сообщалось, что ограничения на полуострове начнут действовать с 17 июня. Контролировать исполнение указа поручили Министерству внутренних дел по Республике Крым.

Ранее в Запорожской области ввели временный запрет на перевозку организованных групп детей по территории региона, в том числе транзитом. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, решение принято штабом обороны Запорожской области в связи с текущей оперативной обстановкой. Ограничение начало действовать с 10 июня 2026 года.

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