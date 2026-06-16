Ночные катания на мотоциклах и мопедах стали вне закона в Крыму Аксенов: в Крыму запретят движение мотоциклов и мопедов с 20:00 до 06:00

Движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов и питбайков будет временно ограничено в Крыму с 17 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов в МАКСе. По его словам, ограничения на мототехнику будут действовать с 20:00 до 06:00 мск.

С 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00. Основная цель предпринимаемых мер — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, — написал глава региона.

Ранее в Запорожской области введен временный запрет на перевозку организованных групп детей по территории региона, в том числе транзитом. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, решение принято штабом обороны Запорожской области в связи с текущей оперативной обстановкой, в том числе на дорогах общего пользования и федеральной трассе Р-280 «Новороссия». Ограничение начало действовать с 10 июня 2026 года.