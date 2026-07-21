Жители крымского села годами жаловались на кошмарный свинарник

В селе Красный Мак Бахчисарайского района Крыма разгорелся конфликт вокруг частного домовладения на улице Кирова, где двое местных жителей содержат большое поголовье свиней, живущих в навозе и в антисанитарии, сообщил Telegram-канал «Mash на волне». Комитет ветеринарии Республики Крым обратился в суд с иском о запрете разведения животных на данном участке.

По сообщениям соседей, свиней держат в крайне неудовлетворительных условиях, те передвигаются по территории без специальных загонов и построек. Из-за скопления отходов жизнедеятельности и погибших особей на участке образовалась опасная с точки зрения санитарии обстановка. Местные отмечают, что распространяющийся по всей улице запах мешает им жить, передает канал. Жители соседних от «свинарника» участков годами жаловались в различные инстанции с просьбой повлиять на владельцев территории.

Ранее супруги из Москвы приняли решение развестись из-за 50-килограммовой свиньи, которую им подарили на годовщину свадьбы. Жена поставила мужу ультиматум после того, как питомец занял их супружескую кровать. Кроме того, минипиг по кличке Хавронья быстро выросла и начала портить мебель, плинтусы и паркет в квартире. Вместе с этим испортились и отношения.