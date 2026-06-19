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19 июня 2026 в 08:08

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июня: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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В ночь на 19 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщило ведомство.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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