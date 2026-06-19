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19 июня 2026 в 08:27

В Белоруссии раскрыли состояние пострадавших после удара ВСУ детей

В Минздраве РБ заявили о стабильном состоянии пострадавших под Брянском детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Состояние госпитализированных в Минске детей, пострадавших в Брянской области после удара со стороны Вооруженных сил Украины, остается стабильным, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения республики. Там также проинформировали, что ночь пациенты провели спокойно.

Врачи минской клиники планируют провести операцию одному из пострадавших детей. Взрослый гражданин Белоруссии, также получивший травмы под Брянском, чувствует себя удовлетворительно: его состояние оценивается как средней тяжести, и в ближайшее время рассматривается возможность перевода из реанимации в общую палату, уточнили в Минздраве.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что напряженная обстановка вблизи границ Белоруссии сохраняется, а боевые действия продолжаются непосредственно у рубежей страны. По его мнению, наглядным свидетельством этого служат систематические нарушения достигнутых договоренностей со стороны ряда государств.

Помимо этого, Лукашенко выступил с инициативой введения полного запрета на любые поездки детей без государственного контроля и специального разрешения. Глава государства особо подчеркнул, что не стремится никого осуждать, однако обратился к гражданам страны, и прежде всего к родителям, с настоятельным призывом в ближайшее время отказаться от поездок и оставаться дома.

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