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18 июня 2026 в 13:05

«Надо посидеть дома»: Лукашенко захотел «оставить» всех детей в Белоруссии

Лукашенко выступил за запрет поездок за рубеж детских групп без госнадзора

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой о запрете любых поездок детей без государственного контроля и специального разрешения, сообщает агентство БелТА. Глава государства подчеркнул, что не намерен осуждать кого-либо, но обратился к гражданам и особенно к родителям с призывом в ближайшее время воздержаться от поездок и оставаться дома.

Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения, — заявил глава РБ.

Ранее президент Белоруссии заявил, что удар украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области являлся бандитизмом и открытым фашизмом. По его оценке, произошедшее выходило за рамки террористического акта и свидетельствовало о преднамеренной атаке на несовершеннолетних.

Дрон ВСУ 17 июня атаковал автобус, в котором находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов.

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