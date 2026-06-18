«Открытый фашизм»: Лукашенко дал жесткую оценку атаке ВСУ на автобус с детьми Лукашенко назвал удар БПЛА по автобусу с детьми под Брянском актом бандитизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко квалифицировал удар украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области как бандитизм и открытый фашизм, сообщает агентство БелТА. По его оценке, произошедшее выходит за рамки террористического акта и свидетельствует о преднамеренной атаке на несовершеннолетних.

Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, — сказал Лукашенко.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

Представитель Следственного комитета республики Александр Суходольский сообщил, что в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма» в связи с ударом украинского беспилотника по автобусу под Брянском. Следствие квалифицировало инцидент по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Белоруссии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит продолжением специальной военной операции на Украине на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. По его словам, СВО необходима, чтобы обезопасить страну и ее жителей от террористических проявлений.