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18 июня 2026 в 10:57

Удар украинского дрона по автобусу под Брянском квалифицирован как теракт

В Белоруссии возбудили дело о теракте из‑за удара БПЛА по автобусу под Брянском

Фото: Пресс-служба врио губернатора Брянской области/РИА Новости
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В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма» в связи с ударом украинского беспилотника по автобусу под Брянском, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета республики Александр Суходольский. Следствие квалифицировало инцидент по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Белоруссии.

Следственным комитетом Республики Беларусь расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу, — сказал Суходольский.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит продолжением специальной военной операции на Украине на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. По его словам, СВО необходима, чтобы обезопасить страну и ее жителей от террористических проявлений.

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