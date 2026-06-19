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19 июня 2026 в 08:12

Ушаков раскрыл, созвонятся ли Путин и Мадьяр в ближайшее время

Ушаков: Путин пока не планирует телефонный разговор с Мадьяром

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на данный момент не планируется, заявил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом, по его словам, контакты между Москвой и Будапештом продолжаются.

[Разговор] пока не планируется. <...> Конечно есть (контакты. — NEWS.ru), у нас работает посольство в Будапеште, у них посольство в Москве. Постоянно контакты проходят, — уточнил Ушаков.

Ранее Мадьяр сообщил, что по итогам заседания Евросоюза была изменена итоговая декларация. По его словам, речь идет о пункте, связанном с ускоренным вступлением Украины в ЕС. В последний момент по инициативе Венгрии данный пункт был исключен из текста документа.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев солгал Будапешту относительно гарантии прав венгров, проживающих на территории Украины. Дипломат отметила, что на практике ситуация не изменилась. Также она подчеркнула, что цена обещаний киевских властей всем хорошо известна.

Власть
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Владимир Путин
Петер Мадьяр
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