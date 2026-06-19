Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 09:07

В Харькове после ночного удара авиабомбами начался сильный пожар

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько объектов в Харькове были атакованы авиационными бомбами в ночь на 19 июня, передают украинские Telegram-каналы. Один из них располагался в Холодногорском районе. По информации источников, на месте удара начался мощный пожар.

В городе объявляли воздушную тревогу. Кроме того, взрывы этой ночью были слышны в Сумах и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Украина начала частичную эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья. Как уточнил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев, Киев также вывозит людей из Орехова и Никополя.

До этого стало известно, что транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников. ВСУ ударили по объекту в ночь на 19 июня, было зафиксировано не менее 14 ударов. Обошлось без жертв и пострадавших.

Европа
Украина
Харьков
Сумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод дал советы по правильному уходу за чесноком
Компания SpaceX предупредила ЕС о помехах для спутниковой связи на Украине
Российский боец совершил героический поступок и спас военного врача
Из-за обмеления Волги образовался 15-километровый затор из судов
Россиянин пострадал из-за возгорания на АЗС
Москвичам пообещали возвращение теплого лета
Сотни человек эвакуировали из вспыхнувшего в Подмосковье хостела
Бывшего депутата-прогульщика объявили в розыск после жутких обвинений
Mash: автора хита «За тебя калым отдам» экстренно госпитализировали
В МЧС рассказали о спасении детей из горящего дома в Братске
Раскрыто, кого Украина захотела увидеть посредником в переговорах с Россией
В Харькове после ночного удара авиабомбами начался сильный пожар
Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ
В ЕС нашлись страны, которые выступили против попыток подружиться с Россией
Названа категория граждан, которым нельзя быть донорами крови
Небо над Геленджиком временно закрыли
Одного из пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей готовят к операции
Украина начала эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья
Мать отдала ребенка в частный детсад и забрала его уже с отеком Квинке
Российские следователи сумели раскрыть давнее дело о геноциде
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.