В Харькове после ночного удара авиабомбами начался сильный пожар

Несколько объектов в Харькове были атакованы авиационными бомбами в ночь на 19 июня, передают украинские Telegram-каналы. Один из них располагался в Холодногорском районе. По информации источников, на месте удара начался мощный пожар.

В городе объявляли воздушную тревогу. Кроме того, взрывы этой ночью были слышны в Сумах и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Украина начала частичную эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья. Как уточнил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев, Киев также вывозит людей из Орехова и Никополя.

До этого стало известно, что транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников. ВСУ ударили по объекту в ночь на 19 июня, было зафиксировано не менее 14 ударов. Обошлось без жертв и пострадавших.