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19 июня 2026 в 07:00

Политолог ответил, когда США займутся урегулированием конфликта на Украине

Политолог Самонкин: США займутся украинским вопросом после ЧМ по футболу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Соединенные Штаты вернутся к вопросу урегулирования украинского конфликта после завершения чемпионата мира по футболу, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в период проведения мундиаля не стоит ждать прямых встреч президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Пока проходит мундиаль, до середины июля, прямых встреч Трампа с Путиным и полномасштабного участия [США] в урегулировании украинского кризиса не будет. Будут работать только спецпосланники. 19 июля пройдет [финал], и тогда уже начнется следующий этап возвращения американцев на другие направления, в частности на Украину, — сказал Самонкин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в одной из стран третьего мира. По его словам, перед тем как определить место для встреч, следует выяснить, стремятся ли к миру на Западе и в Киеве.

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