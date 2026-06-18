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18 июня 2026 в 11:41

В Совфеде обозначили возможное место проведения переговоров по Украине

Сенатор Карасин: переговоры по Украине пройдут в одной из стран третьего мира

Григорий Карасин Григорий Карасин Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
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Переговоры по Украине могут провести в одной из стран третьего мира, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, прежде чем выбрать конкретное место для встреч, нужно убедиться в том, хотят ли мира на Западе и в Киеве.

Я считаю, что прежде чем определяться с местом проведения, надо понять, хотят ли действительно серьезных переговоров наши западные бывшие партнеры, ныне противники, и украинцы. Обсуждать место, не задумываясь над существом позиций, опрометчиво. Это пустая трата времени. Поэтому важно определиться с намерениями по проведению серьезных переговоров. Место, я думаю, можно будет подобрать. Для этого очень много стран третьего мира, — отметил Карасин.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность своей страны содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Глава турецкого внешнеполитического ведомства находится в российской столице с трехдневным визитом с 15 по 17 июня.

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