«Это было непросто»: в Венгрии рассказали об ударе по Украине

«Это было непросто»: в Венгрии рассказали об ударе по Украине Мадьяр заявил об удалении пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что по итогам заседания Евросоюза была изменена итоговая декларация. По его словам в соцсети, речь идет о пункте, связанном с ускоренным вступлением Украины в ЕС.

В последний момент по его инициативе данный пункт был исключен из текста документа, подчеркнул политики. Он также отметил, что добиться такого решения было непросто.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз может привести к серьезному внутреннему конфликту. По его словам, эти страны вряд ли согласятся стать частью организации на общеевропейских условиях.

До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила: Будапешт приостановит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, если Киев не восстановит права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Она отметила, что открытие первого кластера переговоров состоялось 15 июня.

Кроме того, в Евросоюзе неоднократно обсуждали возможные последствия приема Украины. В частности, фермеры Польши, Венгрии и Словакии протестовали против ввоза украинского зерна, которое, по их мнению, обрушивает внутренние рынки.