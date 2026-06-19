Раскрыто, кого Украина захотела увидеть посредником в переговорах с Россией UOL: Украина попросила Бразилию стать посредником на переговорах с Россией

Украина попросила президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах с Россией, сообщил портал UOL. Там отметили, что да Силва, в отличие от европейских политиков, поддерживает доверительные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации журналистов, украинский президент Владимир Зеленский запросил встречу с бразильским коллегой на полях саммита G7. Он более 40 минут пытался донести до да Силвы позицию Киева. Портал добавил, что в ближайшее время пока не планируется встреча или телефонный разговор между Путиным и бразильским президентом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Он отметил, что 17 июня власти республики официально это подтвердили.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС стремится принять участие в будущих переговорах по Украине, но исключительно в составе единой коалиционной делегации Запада и Киева против России. При этом западные страны мешают созданию условий для прочного мира на Украине, добавила она.