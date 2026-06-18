Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 18:25

Ушаков назвал страну, которая готова организовать переговоры по Украине

Ушаков: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил Первому каналу помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что 17 июня власти республики официально это подтвердили.

Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию — это было подтверждено, — сказал Ушаков.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность своей страны содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Глава турецкого внешнеполитического ведомства находился в российской столице с трехдневным визитом, с 15 по 17 июня, позднее он встретился в Казани с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы выступить в качестве потенциального посредника в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, турецкий лидер умеет поддерживать дружеские отношения.

Власть
Россия
Юрий Ушаков
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко в ярости от Киева, крупнейшая атака БПЛА на Москву: что дальше
Путин пошутил про уставшего переводчика
Силы безопасности Нигера схлестнулись с боевиками в жесткой схватке
Путин назвал давнего друга России на полях саммита АСЕАН
Страховая компания пошла на мировую с Собчак
Раскрыто, о чем Путин попросил Орешкина перед встречей с премьером Таиланда
«Аэрофлот» перешел на скорректированное расписание в Шереметьево
Власти Крыма изучают новые способы доставки топлива по суше
«Миротворец», новая профессия, сын: как живет актриса Александра Бортич
В Госдуме отреагировали на идею наказания за съемку дефектов в новостройках
Напавшего с ножом на женщин в храме направили на лечение
Euroclear Bank проиграл битву за отсрочку платежа в России
В Кузбассе спустя трое суток нашли тело пропавшей девочки
Названа причина скопления медуз в Черном и Азовском морях
В Госдуме рассказали, как заставить застройщиков сдавать объекты в срок
В Ингушетии расширили масштаб поисков пропавшего в реке мальчика
«Пророк»: известный режиссер захотела снять фильм о Жириновском
Запрос на судмедэкспертизу, химиотерапия, продажа вещей: как живет Лерчек
В Москве закрыли автосалон, где нашли подозрительную коробку под машиной
Изнасиловал и спрятал в подвале: украинец-наркоман убил семилетнюю соседку
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.