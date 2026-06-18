Ушаков назвал страну, которая готова организовать переговоры по Украине Ушаков: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил Первому каналу помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что 17 июня власти республики официально это подтвердили.

Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию — это было подтверждено, — сказал Ушаков.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность своей страны содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Глава турецкого внешнеполитического ведомства находился в российской столице с трехдневным визитом, с 15 по 17 июня, позднее он встретился в Казани с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы выступить в качестве потенциального посредника в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, турецкий лидер умеет поддерживать дружеские отношения.