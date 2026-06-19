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19 июня 2026 в 09:27

Сотни человек эвакуировали из вспыхнувшего в Подмосковье хостела

Четыре человека пострадали при пожаре в шестиэтажном хостеле в Мытищах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Четыре человека пострадали при пожаре в шестиэтажном хостеле на Липненском шоссе в подмосковных Мытищах, передает «Мособлпожспас» в своем канале на платформе МАКС. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания эвакуировали 500 человек.

Со слов администрации, в здании на 900 койко-мест находились около 500 человек. Четверо пострадавших были переданы бригаде скорой медицинской помощи, — отметили в ведомстве.

Открытое горение потушили в 6:57 мск, позже возгорание полностью ликвидировали. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены 64 человека и 22 единицы спецтехники.

Ранее пожар произошел в хостеле «Чкалофф» в Люберцах Московской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого в Кузьмолово Ленинградской области в результате пожара сгорели гараж и автомобиль Volkswagen одного из местных жителей. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории ГСК «Лада-3». Постройка полностью выгорела изнутри.

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