Житель Ленобласти потерял иномарку и гараж в результате пожара

В Кузьмолово Ленинградской области в результате пожара сгорели гараж и автомобиль одного из местных жителей, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на МЧС России. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории ГСК «Лада-3».

Постройка полностью выгорела изнутри. Огонь также уничтожил находившийся в ней Volkswagen. На место прибыли сотрудники 94-й пожарно-спасательной части МЧС России по Ленинградской области и 147-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения легкомоторного самолета в Московской области. Воздушное судно потерпело крушение на аэродроме Вихрево во время захода на посадку.