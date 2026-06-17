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17 июня 2026 в 22:59

В Подмосковье ликвидировали пожар на месте крушения самолета

Фото: t.me/mchs_mo*
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Пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения легкомоторного самолета в Московской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону в соцсетях. Воздушное судно потерпело крушение на аэродроме Вихрево во время захода на посадку.

Поступила информация, что на аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал легкомоторный самолет. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м. Разрушений на земле нет. К сожалению, два человека, находившиеся в самолете, погибли, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о крушении частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин.

В то же время пресс-служба Министерства транспорта Казахстана также сообщала о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.

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