Бывшего депутата-прогульщика объявили в розыск после жутких обвинений

Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо по уголовному делу об изнасиловании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого экс-парламентария. Напсо свою вину категорически отрицает и указывает, что на протяжении всего времени его не извещали о процессуальных действиях, не вызывали на допрос к следователю и не направляли повесток.

По его словам, родственники, проживающие по адресу его регистрации, также не получали никаких уведомлений. В настоящее время бывший депутат находится в ОАЭ, где проходит лечение. Адвокаты Напсо намерены оспорить решение суда о заочном аресте и объявлении своего подзащитного в розыск.

В апреле 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Напсо, лишив его мандата из-за отсутствия на рабочем месте более 200 дней без уважительных причин. Позднее он попытался оспорить положения закона о статусе депутата в Конституционном суде, заявив о нарушении права на охрану здоровья. Однако его жалобу не стали рассматривать.

До этого в Москве задержали бывшего первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова по подозрению в хранении наркотиков. По имеющейся информации, запрещенное синтетическое вещество обнаружили в гостиничном номере, где проживал экс-чиновник. Суд арестовал его на два месяца.