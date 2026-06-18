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18 июня 2026 в 19:21

В Госдуме отреагировали на идею наказания за съемку дефектов в новостройках

Депутат Колунов выступил против наказания блогеров за съемку дефектов новостроек

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
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Блогеры, снимающие дефекты в новостройках, не должны подвергаться наказанию, если действуют в рамках закона, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов на полях форума «Движение» в Сочи. Так парламентарий ответил на инициативу владельца ГК «ТОЧНО» Николая Амосова о введении санкций за подобную деятельность.

Депутат подчеркнул, что выступает за профессиональный подход в любой сфере: строитель должен качественно строить, а блогер, если берется оценивать чужие работы, обязан разбираться в нормативах. При этом он отметил, что юристы, специализирующиеся на защите прав дольщиков, давно нашли в этом нишу для заработка — и это нормальная практика.

С одной стороны, можно призвать застройщиков: выполняйте работу так, чтобы не было недостатков, за которые можно было бы зацепиться. Но если говорить по-честному, у нас уже у всех застройщиков есть свои управляющие компании, которые они заводят именно для того, чтобы нивелировать все эти вещи. Специальные управляющие компании, люди, которые исправляют эти недостатки, — сказал Колунов.

Отвечая на вопрос о различии между блогером и покупателем, он разграничил эти статусы: покупатель имеет полное право быть недовольным качеством объекта, а блогер, публикующий недостоверную информацию, уже может быть привлечен к ответственности по существующим законам. Колунов также допустил, что при желании можно рассмотреть вопрос о лицензировании деятельности блогеров-оценщиков.

Ранее он заявил, что россияне в крупных городах не спешат с покупкой жилья, так как ожидают падения цены на него после введения дома в эксплуатацию. Депутат отметил, что нераспроданные квартиры становятся нагрузкой для застройщиков, которые должны закрыть кредит на ипотеку и платить за коммунальные услуги.

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