Трамп не смог наградить сам себя Трамп хотел вручить себе медаль Почета Конгресса, но ему отказали

Президент США Дональд Трамп хотел наградить себя высшей американской наградой медалью Почета Конгресса США, но ему сказали из-за того, что он не может этого сделать, сообщает пресс-служба Белого дома. Об этом американский лидер сказал на церемонии награждения военных.

Было много величайших людей, которые когда-либо ходили по земле, но лишь немногие получили нашу высшую военную награду — медаль Почета Конгресса. Я хотел вручить ее самому себе, но мне сообщили, что я не могу этого сделать, — пожаловался Трамп.

Ранее президент опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social необычное изображение, на котором он запечатлен вместе с инопланетянином. Фотография была полностью сгенерирована с помощью технологий искусственного интеллекта.

Также Трамп пошутил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля. По его словам, которые передает Белый дом, его рейтинг в этой стране составляет 99%.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Трампа, в которой тот представлен в образе Иисуса Христа. Он подчеркнул, что высказываться по этому поводу «совсем не хотелось».