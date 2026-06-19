Трамп не смог наградить сам себя

Президент США Дональд Трамп хотел наградить себя высшей американской наградой медалью Почета Конгресса США, но ему сказали из-за того, что он не может этого сделать, сообщает пресс-служба Белого дома. Об этом американский лидер сказал на церемонии награждения военных.
Было много величайших людей, которые когда-либо ходили по земле, но лишь немногие получили нашу высшую военную награду — медаль Почета Конгресса. Я хотел вручить ее самому себе, но мне сообщили, что я не могу этого сделать, — пожаловался Трамп.
Ранее президент опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social необычное изображение, на котором он запечатлен вместе с инопланетянином. Фотография была полностью сгенерирована с помощью технологий искусственного интеллекта.
Также Трамп пошутил, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля. По его словам, которые передает Белый дом, его рейтинг в этой стране составляет 99%.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Трампа, в которой тот представлен в образе Иисуса Христа. Он подчеркнул, что высказываться по этому поводу «совсем не хотелось».