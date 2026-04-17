17 апреля 2026 в 16:29

Трамп признался в незнании термина «магазинчик на углу»

Трамп заявил, что не понимает значение магазина на углу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Graeme Sloan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном налоговой политике, признался, что не знаком с термином «магазинчик на углу», передает The Independent. Он обозначает небольшой продовольственный магазин шаговой доступности, который обычно располагается на углу жилых кварталов.

Во время выступления Трамп зачитывал подготовленный текст, в котором перечислял малый бизнес, получивший выгоду от налоговых льгот. Среди прочего он упомянул «рестораны, химчистки, магазинчики на углу», после чего прервался и обратился к аудитории с вопросом.

Что такое «магазинчик на углу»? Я никогда не слышал этого термина. Кто, черт возьми, это написал? — сказал Трамп.

Ранее член экспертного клуба «Дигория», преподаватель Финансового университета Владимир Лукушин заявил, что популярность Трампа стремительно снижается даже в тех штатах, где любят республиканцев. По его словам, падение рейтингов хозяина Белого дома признают уже все ведущие социологические службы, по усредненным оценкам они едва превышают 30%.

В Польше извинились перед будущим премьером Венгрии за историю про собаку
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
