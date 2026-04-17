Трамп признался в незнании термина «магазинчик на углу» Трамп заявил, что не понимает значение магазина на углу

Президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном налоговой политике, признался, что не знаком с термином «магазинчик на углу», передает The Independent. Он обозначает небольшой продовольственный магазин шаговой доступности, который обычно располагается на углу жилых кварталов.

Во время выступления Трамп зачитывал подготовленный текст, в котором перечислял малый бизнес, получивший выгоду от налоговых льгот. Среди прочего он упомянул «рестораны, химчистки, магазинчики на углу», после чего прервался и обратился к аудитории с вопросом.

Что такое «магазинчик на углу»? Я никогда не слышал этого термина. Кто, черт возьми, это написал? — сказал Трамп.

Ранее член экспертного клуба «Дигория», преподаватель Финансового университета Владимир Лукушин заявил, что популярность Трампа стремительно снижается даже в тех штатах, где любят республиканцев. По его словам, падение рейтингов хозяина Белого дома признают уже все ведущие социологические службы, по усредненным оценкам они едва превышают 30%.