Москвичам пообещали возвращение теплого лета Тишковец: в выходные в Москве потеплеет до +25 градусов

В выходные в Москву вернется теплая погода, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в воскресенье, 21 июня, воздух прогреется до +25 градусов.

В воскресенье, наконец-то, вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, — сказал Тишковец.

Синоптик также рассказал, что в субботу, 20 июня, ожидается погода без осадков, столбики термометров покажут +18 — +21 градус. Он добавил, что с севера будет дуть освежающий ветер со скоростью 4-9 м/с. Тишковец указал, что потепление 21 июня совпадает с днем летнего солнцестояния, когда солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что небольшие дожди и грозы будут беспокоить москвичей практически всю текущую неделю. По его словам, интенсивность осадков начнет постепенно снижаться ближе к понедельнику, 22 июня — это произойдет из-за смещения циклона в сторону севера.