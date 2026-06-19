Юрист ответил, что грозит педагогу за замалчивание травм у детей Юрист Русяев: за сокрытие данных о травме у детей педагогам может грозить тюрьма

Воспитателям и заведующим детскими садами, скрывшим факт травмы ребенка, может грозить реальный тюремный срок вплоть до одного года лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, законодательство рассматривает бездействие взрослых, оставивших малыша без помощи, как уголовно наказуемое деяние, вне зависимости от наступления тяжелых последствий.

Что грозит воспитателю и заведующему детским садом, если ребенку при травме не оказали первую помощь и попытались скрыть случившееся? Бездействие взрослого, на котором лежит забота о малолетнем, образует состав по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Преступление считается оконченным с момента самого оставления ребенка без помощи безотносительно того, наступили тяжелые последствия или все обошлось. Санкция простирается от штрафа в размере до 80 тыс. рублей вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Попытка замолчать случившееся лишь утяжеляет положение виновного, — пояснил Русяев.

По его словам, для расследования легкой травмы комиссия самой организации имеет всего три календарных дня. Юрист добавил, что при обнаружении тяжелых телесных повреждений руководитель учреждения обязан в течение суток уведомить родителей и территориальный отдел внутренних дел. По словам Русяева, само расследование в таком случае длится уже 15 дней под контролем учредителя.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в детском саду двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге. Инцидент произошел 8 мая в дошкольном учреждении. Сотрудники сада не вызвали скорую помощь вовремя и ничего не рассказали родителям, когда те забирали ребенка.