В Госдуме рассказали об изменениях в школьной программе с 1 сентября Депутат Чаплин: с 1 сентября волонтерство включат в школьную программу

С 1 сентября в школьную программу включат волонтерскую деятельность, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Никита Чаплин. По его словам, участие в социальных проектах позволит школьникам получить до 10 дополнительных баллов на ЕГЭ.

В 2026 году школьное волонтерство в России вышло на новый уровень. Это уже не просто внеурочная активность, а полноценный элемент образовательной программы с реальными бонусами для будущего. Главное изменение произойдет с 1 сентября. В обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» для 10-х и 11-х классов включат программу «Обучение служением. Первые». Раньше она была доступна только как внеурочная деятельность, теперь же станет частью учебного плана. Старшеклассники будут решать реальные социальные задачи некоммерческих организаций, государственных учреждений и социального бизнеса, — поделился Чаплин.

Он отметил, что на выполнение проектов потребуется от 70 до 140 часов, при этом в среднем их реализация занимает один-два года. По словам депутата, они будут охватывать широкий спектр тем: от экологических акций и квестов до помощи пожилым людям в освоении цифровых инструментов и разработки социально значимых продуктов.

Волонтерство дает конкретные и измеримые выгоды. За успешную защиту социального проекта школьники могут получить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Они конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ — в зависимости от вуза можно получить 1–10 баллов сверх уже набранных. Также накопленные часы дают преимущество при получении грантов, стипендий и даже при трудоустройстве. Кроме того, это помогает сформировать портфолио достижений. Волонтерство перестало быть просто «добрым делом» — это осознанный выбор, который дает конкретные дивиденды при поступлении и построении карьеры, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что для подростков в возрасте 14-17 лет школа и вуз выступают главными источниками информации о добровольчестве — 61% молодых людей узнают о таких возможностях через образовательные учреждения. При этом, по словам депутата, в целом по стране за последний год 40% граждан принимали участие в волонтерской деятельности.

Ранее первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев завяил, что фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль. По его словам, сейчас инициативу тестируют в 59 школах.