Финэксперт рассказал, как сэкономить на поездке за рубеж Финэксперт Патешман: перед поездкой за рубеж можно посмотреть горящие путевки

Перед поездкой в одну из популярных среди туристов стран можно посмотреть горящие предложения, посоветовал в беседе с LIFE.ru финансовый консультант Александр Патешман. По его словам, гибкость в выборе дат и направления нередко позволяет существенно сэкономить. Кроме того, эксперт посоветовал бронировать жилье через российские сервисы, используя скидки, промокоды или программы кешбэка. Их можно совмещать с банковскими акциями.

Используйте мили с умом. В конце лета билеты на обратные рейсы в Москву часто стоят дороже, чем на вылет. Поэтому выгоднее тратить мили именно на дорогой сегмент маршрута, а дешевый билет покупать за деньги. Бездумно расходовать мили не стоит. И главное — выбирайте возвратные бронирования с возможностью бесплатной отмены за несколько дней до заезда. Это позволит сохранить гибкость и снизить риски. В результате суммарная экономия может достигать 15–20%, — подчеркнул Патешман.

Эксперт добавил, что еще один хороший способ сэкономить — следить за ценами на билеты в последние дни перед вылетом. Иногда авиакомпании снижают их стоимость за несколько дней до рейса. По его словам, можно заранее приобрести возвратный билет, а затем, если появится более выгодное предложение, заменить его на новый.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявила, что Вьетнам, Сейшелы и Мальдивы остаются качественными и открытыми местами для отдыха россиян. По ее словам, не стоит также забывать о недавно открывшемся направлении — Занзибар.