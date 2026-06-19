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19 июня 2026 в 10:19

В России задержали лидеров запрещенного движения

Семерых лидеров запрещенного движения задержали в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Семерых лидеров запрещенного в России движения задержали в Иркутской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. Их обвиняют по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и участии в экстремистской организации.

Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение семерым мужчинам. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской), — говорится в сообщении.

Ранее в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании мужчины за оправдание терроризма и экстремизма в интернете. Мужчина 1977 года рождения размещал комментарии в антироссийских чатах. Его заключили под стражу.

До этого в Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма. По информации ФСБ, мужчина неоднократно оставлял в Сети комментарии, в которых оправдывался теракт против генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.

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