29 апреля 2026 в 17:05

Житель ДНР поплатился за оправдание теракта против генерала Москалика

В Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, его подозревают в оправдании терроризма, сообщают «Известия» со ссылкой на УФСБ по региону. По информации ведомства, мужчина неоднократно оставлял в Сети комментарии, в которых оправдывался теракт против генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины по статье об оправдании и пропаганде терроризма. Отмечается, что трагедия произошла в подмосковной Балашихе в апреле 2025 года. Генерал Москалик погиб в результате взрыва автомобиля. Причиной взрыва стало самодельное устройство.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб в Крыму, который планировал покушение на высокопоставленного руководителя регионального правоохранительного ведомства. На кадрах были запечатлены момент поимки фигуранта, обыск, а также реакция жены задержанного на сообщение о планах ее мужа.

До этого УФСБ РФ в Камчатском крае предотвратило попытку вовлечения 12-летнего подростка в противоправную деятельность. Мальчик перевел деньги за игровые читы и стал объектом шантажа. Родители подростка своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

