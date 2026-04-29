Житель ДНР поплатился за оправдание теракта против генерала Москалика

В Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, его подозревают в оправдании терроризма, сообщают «Известия» со ссылкой на УФСБ по региону. По информации ведомства, мужчина неоднократно оставлял в Сети комментарии, в которых оправдывался теракт против генерала-лейтенанта Ярослава Москалика.

Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины по статье об оправдании и пропаганде терроризма. Отмечается, что трагедия произошла в подмосковной Балашихе в апреле 2025 года. Генерал Москалик погиб в результате взрыва автомобиля. Причиной взрыва стало самодельное устройство.

