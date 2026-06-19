Появились данные психологической экспертизы по делу убитого мальчика Паши

Экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, который признался в изнасиловании и убийстве девятилетнего Паши из Горелово в Санкт-Петербурге, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по городу на платформе МАКС. Специалисты не выявили у мужчины каких-либо психических отклонений.

Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза по делу в отношении обвиняемого завершена. По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что медицинские данные вскоре лягут в основу обвинения и станут дополнительным доказательством вины Жилкина в суде. 1 июня ему продлили срок заключения в СИЗО до 31 июля. Под арестом мужчина находится с начала февраля.

Ранее Жилкин рассказал, что перед совершением преступления отвез мальчика в деревню Яльгелево Ленинградской области. По словам мужчины, точного плана у него не было — он действовал по наитию. Тело девятилетнего Паши было найдено в полынье оврага со связанными руками и ногами.