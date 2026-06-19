Володин объявил о принятии «долгожданного закона»

Закон о праве регионов вводить временный запрет на продажу вейпов обоснован и необходим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видео, опубликованном в его канале на платформе МАКС. Парламентарий отметил, что продавцы целенаправленно формируют зависимость у потребителей.

Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели, — сказал Володин.

Он также акцентировал внимание на том, что разнообразные ароматизаторы и вкусовые добавки целенаправленно повышают привлекательность вейпов для несовершеннолетних, и именно дети становятся основной группой риска. Спикер привел данные медицинской статистики о росте респираторных заболеваний на 30% и сослался на результаты общественных опросов, демонстрирующих запрос населения на ужесточение оборота этой продукции.

По его словам, при принятии решения депутаты исходили из того, что региональные власти лучше осведомлены о местной ситуации и смогут принимать взвешенные меры с учетом специфики. В качестве примеров успешных прецедентов Володин упомянул Нижегородскую, Пензенскую области и Пермский край, где аналогичные запреты уже действуют.

Ранее нарколог Степан Криницкий заявил, что подростки начинают курить из-за незрелости психики. Он отметил, что сейчас наибольшей популярностью у молодежи пользуются вейпы.