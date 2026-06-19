Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 10:39

Володин объявил о принятии «долгожданного закона»

Володин назвал закон о запрете вейпов обоснованным

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Закон о праве регионов вводить временный запрет на продажу вейпов обоснован и необходим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видео, опубликованном в его канале на платформе МАКС. Парламентарий отметил, что продавцы целенаправленно формируют зависимость у потребителей.

Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное, более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели, — сказал Володин.

Он также акцентировал внимание на том, что разнообразные ароматизаторы и вкусовые добавки целенаправленно повышают привлекательность вейпов для несовершеннолетних, и именно дети становятся основной группой риска. Спикер привел данные медицинской статистики о росте респираторных заболеваний на 30% и сослался на результаты общественных опросов, демонстрирующих запрос населения на ужесточение оборота этой продукции.

По его словам, при принятии решения депутаты исходили из того, что региональные власти лучше осведомлены о местной ситуации и смогут принимать взвешенные меры с учетом специфики. В качестве примеров успешных прецедентов Володин упомянул Нижегородскую, Пензенскую области и Пермский край, где аналогичные запреты уже действуют.

Ранее нарколог Степан Криницкий заявил, что подростки начинают курить из-за незрелости психики. Он отметил, что сейчас наибольшей популярностью у молодежи пользуются вейпы.

Власть
Госдума
Вячеслав Володин
вейпы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число сотрудников ЗАЭС, погибших из-за ВСУ с начала года
Суд продлил арест продюсеру Линды по делу о мошенничестве
«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании
В России призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
К берегам Камчатки начала двигаться волна цунами
Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну
Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности
Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа
Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»
Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор
Москвичам рассказали о затруднениях движения вечером 19 июня
Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО
Магнитные бури сегодня, 19 июня: что завтра, апатия, стресс, тошнота
Юрист раскрыл, как именно в России изменилось отношение к стажерам
В Московском регионе объявили грозовую тревогу
Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прошел экспертизу
Названа грибная столица России в 2026 году
Европа решила обвинить Россию во всех бедах из-за БПЛА
Депутат назвал нюанс в работе с новыми универсальными платежными QR-кодами
В России призвали запретить школам отсеивать учеников после девятого класса
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.