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19 июня 2026 в 10:38

Ушаков раскрыл, на какую сторону сделала ставку Россия

Ушаков: Россия давно развернулась в сторону Азии

Фото: Степан ПугачевСергей Петров/NEWS.ru
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Россия уже давно развернулась в сторону Азии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос ИС «Вести» о том, происходит ли сейчас разворот России в сторону Азии или продолжается ранее обозначенный курс. Он уточнил, что «вы сами знаете».

Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете, — сказал он.

Он также дал оценку саммиту Россия — АСЕАН, который прошел в Казани 17-19 июня. Ушаков отметил, что саммит прошел хорошо, а дискуссия была интересной, полезной и содержательной. Также двусторонние контакты, проведенные после мероприятия, носили позитивный и продуктивный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит содействовать странам АСЕАН в их усилиях по поддержанию стабильности в Юго-Восточной Азии. Речь идет о более широком процессе укрепления безопасности и взаимодействия в Евразии.

До этого Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН вместе борются с киберпреступностью, терроризмом и наркотрафиком. Он добавил, что страны продолжат взаимодействие в информационно-коммуникационных системах.

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