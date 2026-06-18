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18 июня 2026 в 15:38

Путин заявил о совместной борьбе России и стран АСЕАН с терроризмом

Путин: Россия и страны АСЕАН вместе борются с киберпреступностью и терроризмом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия и страны АСЕАН вместе борются с киберпреступностью, терроризмом и наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что страны продолжат взаимодействие в информационно-коммуникационных системах, передает корреспондент NEWS.ru.

На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий, — сказал Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости заранее выявлять угрозы национальным интересам России и ее союзникам. Он отметил, что актуальность этой задачи сохраняется на фоне попыток проведения цветных революций. Шойгу указал на важность систематического мониторинга подобных вызовов.

До этого президент РФ заявил в рамках Международного форума по безопасности, что терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств. По словам Путина, в этот список также входят экстремизм, наркобизнес и киберпреступность.

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