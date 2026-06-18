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18 июня 2026 в 01:06

Шойгу указал на растущую угрозу для государств

Шойгу призвал заранее выявлять угрозы цветных революций

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: МО РФ
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости заранее выявлять угрозы национальным интересам России и ее союзников. По его словам, которые передают «Известия», актуальность этой задачи сохраняется на фоне попыток проведения цветных революций.

Поскольку с каждой новой реализованной или нереализованной революцией ее механизмы становятся все более изощренными, ни одно государство, независимо от политического режима, культурной и конфессиональной специфики, не защищено от «цветной» угрозы, — заявил Шойгу.

Он подчеркнул важность систематического мониторинга подобных вызовов. Шойгу также отметил, что положительный результат может дать постоянный обмен опытом между заинтересованными странами по противодействию таким угрозам.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил: масштабные протесты в США из-за убийства активистки Рене Николь Гуд — генеральная репетиция больших беспорядков летом и осенью 2026 года. По его словам, это будет попытка цветной революции.

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