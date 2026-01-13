Раскрыто, когда в США начнется цветная революция Политолог Дудаков: беспорядки в США ожидаются летом и осенью 2026 года

Масштабные протесты в США из-за убийства активистки Рене Николь Гуд — генеральная репетиция больших беспорядков летом и осенью 2026 года, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это будет попытка цветной революции.

На данный момент в Миннеаполисе и в целом в США наблюдается серьезный кризис из-за антимиграционных рейдов, проводимых администрацией Трампа. Недавно произошла трагедия — убийство молодой женщины, либеральной активистки. Это вызвало масштабные протесты по всей стране — самые массовые с 2025 года, что можно расценивать как генеральную репетицию более серьезных и масштабных беспорядков, которые ожидаются летом и осенью 2026 года, — заявил Дудаков.

По его словам, причиной этому станут важные национальные события — 250-летие независимости США и чемпионат мира по футболу, на фоне которых оппозиционные демократы, поддерживаемые фондами Сороса и другими либеральными НКО, могут усиливать протестную активность и пытаться сорвать эти мероприятия.

Фактически это попытка внутриполитической дестабилизации и реализации сценария цветной революции. Демократы будут пытаться использовать протесты для создания максимально серьезных проблем Трампу и затягивания страны в политический кризис, из которого будет трудно выйти, — считает политолог.

Ранее служащий Иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину, якобы пытавшуюся сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе. Это произошло во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе.