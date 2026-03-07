История праздника 8 Марта: как освободительный марш стал днем красоты

8 Марта — день, который отмечают во многих странах мира. Для кого-то этот праздник стал символом красоты и милых поздравлений, для других — важной датой в истории, символом борьбы и межнационального объединения. История праздника 8 Марта уходит корнями в начало XX века.

В новом материале NEWS.ru узнаем, почему отмечают 8 Марта, откуда пошел этот праздник и какой подарок лучше выбрать для любимых.

История праздника 8 Марта в России: кратко о важном

Одним из ключевых моментов в истории праздника стало 8 марта 1917 года. В тот четверг улицы Петрограда ожили благодаря массовой демонстрации женщин. Среди требований — улучшить условия жизни и труда, прекратить затяжную войну и снизить цены на продукты.

Эта акция стала одним из катализаторов Февральской революции, которая привела к отречению царя Николая II и падению монархии.

История праздника 8 Марта — важная часть российской революции и перемен, последовавших за ней.

История праздника 8 Марта: как и почему менялись символика и акценты торжества

В России реформы, последовавшие за революцией 1917 года, решили многие проблемы, напрямую касающиеся женщин: дарование избирательных прав, право на аборт и добровольное вхождение в брак, разрушение церковного брака и уничтожение понятия «внебрачные дети».

Женщины постепенно вовлекались в промышленное производство, а позже и в другие сферы общественной жизни. Теперь, когда детьми занимаются детские сады, а насыщением животов — столовые, женщина стала принимать активное участие в построении нового социалистического порядка.

Революция 1917 года Фото: Russian Look/Global Look Press

Однако вскоре наступившая индустриализация показала, что мощный скачок, направленный на решение женского вопроса, начал сдавать позиции. Вовлечение товарок в процессы планирования практически сошло на нет.

Кроме того, сталинская политика вступала в противоречие с желаниями работниц, которые требовали увеличения количества вечерних смен в яслях и постройки большего числа новых учреждений этого типа. На 190-миллионное население страны приходилось меньше двух миллионов свободных мест в яслях. Проблемы ждали товарок и в медицине — работы примерно 4000 женских консультаций и около 80 тысяч родильных коек не хватало.

В итоге страна фактически вернулась к патриархальным устоям, на борьбу с которыми было направлено так много ресурсов в начале века.

Наступает 1939 год, правящая верхушка объявляет: социализм построен. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

1936 год — подписан закон о запрете абортов, повышался налог на оформление развода и размер алиментов.

1938 год — выплата пособий и декретных отпусков производится только в том случае, если женщина проработала на предприятии не менее семи месяцев.

1941 год — принимается решение вновь создать отдельные классы для мальчиков и девочек в школах; расторжения брака можно было добиться только в судебном порядке; ребенок, рожденный вне брака, лишался права получать алименты от родителя.

50–60-е годы — узаконивается право женщины на аборт, упрощается процедура бракоразводного процесса, решается вопрос с раздельными классами для детей. Однако данные послабления не смогли вернуть общественное сознание к тем идеалам, что закладывала революция.

Торжественное собрание представителей партийных, советских и общественных организаций города Москвы, посвященное Международному женскому дню, 8 Марта Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

Так, например, разводы горячо осуждались обществом. Зачастую человека ждали постоянные разбирательства в причинах разрыва с партнером со стороны, неприятности на работе, потеря доверия со стороны окружения.

История праздника 8 Марта тесно связана с положением женщины в обществе, ее возможностью стать полноценной ячейкой государственного механизма.

Официально 8 марта стало праздником в 1921 году, когда его признала советская власть. Однако в СССР день носил не только революционный характер. Привычная современному читателю символика праздника весны, красоты и материнства закладывается в этом же государстве. Это можно заметить по дошедшим до наших дней поздравительных открыток.

После распада СССР праздник сохранился в России. Однако на этот раз акцент революционного сопротивления и борьбы сошел на нет. В первую очередь праздник 8 Марта стал ассоциироваться с поздравлением женщин, выражением уважения и любви к ним.

История возникновения праздника 8 Марта: Международная конференция женщин-социалистов

История учреждения праздника 8 Марта связана с 1910 годом. Тогда в Копенгагене состоялась Международная конференция социалисток. Россию на ней представляла Александра Коллонтай, первая женщина-посол. Еще одно громкое имя — Клара Цеткин, одна из основательниц Коммунистической партии Германии.

На конференции было предложено каждый год отмечать «женский день», хотя точная дата не была определена. Более 100 делегатов, представлявших 17 стран, поддержали эту идею.

Через год этот праздник уже отмечали миллионы жителей Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии. По всей Европе женщины активно боролись за право голоса и возможность занимать государственные должности, а также протестовали против дискриминации при приеме на работу по половому признаку.

Клара Цеткин с Розой Люксембург, она организовала первый Международный женский день Фото: /Global Look Press

Благодаря этой борьбе мы получили прогрессивные сдвиги, которые сейчас кажутся естественным порядком вещей: всеобщее право голоса, равенство в уровне зарплаты и право на образование, не зависящее от пола.

Поздравляем всех причастных с наступающим праздником! Желаем быть смелыми, честными и неравнодушными людьми с большим сердцем.

8 Марта: почему принято дарить подарки и чем порадовать близких

8 Марта — почему принято дарить подарки? Подарок — способ показать человеку, что о нем думают, ценят и любят. Сюрпризом может быть что-то маленькое и символичное или нечто более значительное, но главное — жест внимания. Традиция вручать подарки может служить средством укрепления дружбы, романтических отношений или деловых связей. Это показывает, что человек готов вкладывать время и силы в отношения.

Если ломаете голову, что же подарить близким на праздник 8 Марта, то можете воспользоваться этими идеями:

Мастер-класс по созданию собственного аромата, свечей, мыла или посуды из глины. Билет на концерт или в театр. Оплата стоматолога или других медицинских услуг. Здесь важно уточнить у человека, что именно он собирается лечить, чтобы подарком точно воспользовались. Мини-сад или террариум — это миниатюрная экосистема, в которой растут суккуленты. Она может быть оформлена в виде стильной банки или аквариума. Чашка с секретным рисунком или надписью, проявляющимися при нагревании. Абонемент на необычные впечатления. Это может быть прыжок с парашютом, экскурсия на кондитерский завод или мастер-класс по скалолазанию. Оплата абонемента в спортивный зал или покупка онлайн-курса от фитнес-блогера.

Ранее мы поделились идеями подарков на 8 Марта на любой вкус и кошелек.