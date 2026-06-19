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19 июня 2026 в 10:43

Симоньян ответила, в какой области применение ИИ будет наиболее полезно

Главред RT Симоньян: ИИ принесет наибольшую пользу в медицине

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому профессору Чжан Вэйвэю заявила, что наибольшую пользу искусственный интеллект может принести в сфере медицины. Она отметила, что у таких технологий есть и минусы, пишет RT.

Искусственный интеллект вперед толкает медицину немыслимо. Вы прекрасно знаете, что самые сложные, самые технологичные операции проводит искусственный интеллект. Вакцины от рака, которые сейчас изобретаются при помощи искусственного интеллекта, — рассказала Симоньян.

Главред подчеркнула, что ИИ может выйти из-под контроля и изменить человечество, чего не удалось сделать ни одной эпидемии или войне. По ее словам, предотвратить такой сценарий сможет Китай.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что использование искусственного интеллекта в книжной сфере необходимо поставить под контроль, иначе авторское право окажется под угрозой. По его словам, контроль над применением ИИ в литературе — обязательное условие.

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Маргарита Симоньян
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