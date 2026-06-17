Чиновники Трампа тайно обсудят Третью мировую войну Wired: чиновники США вступили в элитный клуб для обсуждения ядерных войн и денег

Закрытое сообщество Dialog проведет в августе ретрит, где участники намерены обсуждать сценарии Третьей мировой войны, ядерную энергетику и формирование культов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники. В распоряжении издания оказался список зарегистрированных гостей, в который вошли действующие министры, сенаторы и высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа.

По информации журналистов, в списке под разными статусами, включая «активный член» и «гость», фигурируют министр финансов США Скотт Бессент, министр армии Дэн Дрисколл, председатель комитета сената по торговле, науке и транспорту Тед Круз и конгрессмен Джим Хаймс. Также в перечне значится действующий посол США бывший глава разведки на Ближнем Востоке, экс-сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома и несколько чиновников действующей администрации.

Ранее сообщалось, что американский военный подрядчик Black&Veatch привлекал украинские компании для проектирования биологических лабораторий в стране. Согласно обнаруженным документам, субподрядчиками по возведению диагностических центров и референс-лабораторий в Одессе, Ужгороде и Херсоне выступали фирмы «Макрохим», «Медиамакс», «Технопроект», Проектный технический центр, «Одесса инвест», «Экзотика» и «РК-Центр».