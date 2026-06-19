Российский боец совершил героический поступок и спас военного врача Солдат ВС России накрыл собой военного врача и спас его от БПЛА ВСУ

Российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, закрыл собой военного врача, спасая его от удара дрона Вооруженных сил Украины, сообщает портал «Мое! Online». Медик рассказал, что во время перемещения между позициями группу обнаружил разведывательный дрон противника и начал атаку.

В какой-то момент сил почти не осталось. Тогда мой товарищ из Белгородской области буквально затолкал меня в укрытие и в момент взрыва накрыл собой. Он спас мне жизнь, — вспомнил собеседник издания.

Сам медик получил осколочное ранение. Спасший его боец также остался жив.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ установили контроль над важным опорным пунктом ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что укрепленный район противника был обнаружен в ходе воздушной разведки.