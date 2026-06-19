Операторы дронов ВС РФ помогли взять важный опорный пункт ВСУ Операторы FPV-дронов ВС РФ и штурмовики ВДВ уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожье

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Укрепленный район противника был выявлен в ходе воздушной разведки, подчеркнули в ведомстве.

Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки войск «Днепр» захватили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Благодаря слаженной работе операторов разведывательных и ударных FPV-дронов, а также штурмовых групп «крылатой пехоты» была уничтожена сеть блиндажей с живой силой ВСУ в укрытиях, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, перед штурмом операторы БПЛА обнаружили разветвленную систему укрытий противника в лесополосе. После ударов FPV-дронов штурмовые группы зачистили позиции, закрепились на них и продолжили продвижение.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Южная группировка Вооруженных сил Российской Федерации освободила 96 зданий от украинских войск в Константиновке ДНР. Штурмовые группы продолжали вести наступательные действия.