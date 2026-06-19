«Лепите пельмени»: Куртукова разгромила Тинькова за критику «Матушки»

Певица Татьяна Куртукова обвинила предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в осуждении россиян и запрете им слушать ее песню «Матушка» за рубежом. Исполнительница в Instagram (деятельность запрещена в РФ) публично отреагировала на критику в адрес ее хита со стороны бизнесмена, которого возмутила строчка «для других — занозонька», которую он счел недопустимой для прослушивания в европейских городах.

Почему вы хотите запретить русским быть русскими и танцевать под песни, которые им нравятся? Признайтесь, что тоже хотели бы пуститься в пляс, но стесняетесь. Лепите пельмени, у вас это когда-то хорошо получалось. Для нервной системы полезно, — заявила артистка.

Ранее Нацполиция Украины начала проверку после исполнения песни «Матушка» в городе Обухове Киевской области. Речь шла о видео, распространившемся в ночь на 9 мая в соцсетях, на котором группа молодых людей исполняет композицию Куртуковой. На записи лица участников не были видны, однако слышались несколько голосов.

Также Куртукова рассказала, что обрела популярность в Индии. Она отметила, что замечает активную поддержку слушателей из этой страны в социальных сетях, при этом планы на зарубежные гастроли пока остаются неопределенными. Артистка добавила, что комфортно чувствует себя на любой сцене и считает участие в крупных сборных концертах привилегией.