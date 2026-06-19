Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 10:46

«Лепите пельмени»: Куртукова разгромила Тинькова за критику «Матушки»

Куртукова обвинила Тинькова в запрете гражданам РФ за границей слушать ее песню

Татьяна Куртукова выступает после участников на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Татьяна Куртукова выступает после участников на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Татьяна Куртукова обвинила предпринимателя Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в осуждении россиян и запрете им слушать ее песню «Матушка» за рубежом. Исполнительница в Instagram (деятельность запрещена в РФ) публично отреагировала на критику в адрес ее хита со стороны бизнесмена, которого возмутила строчка «для других — занозонька», которую он счел недопустимой для прослушивания в европейских городах.

Почему вы хотите запретить русским быть русскими и танцевать под песни, которые им нравятся? Признайтесь, что тоже хотели бы пуститься в пляс, но стесняетесь. Лепите пельмени, у вас это когда-то хорошо получалось. Для нервной системы полезно, — заявила артистка.

Ранее Нацполиция Украины начала проверку после исполнения песни «Матушка» в городе Обухове Киевской области. Речь шла о видео, распространившемся в ночь на 9 мая в соцсетях, на котором группа молодых людей исполняет композицию Куртуковой. На записи лица участников не были видны, однако слышались несколько голосов.

Также Куртукова рассказала, что обрела популярность в Индии. Она отметила, что замечает активную поддержку слушателей из этой страны в социальных сетях, при этом планы на зарубежные гастроли пока остаются неопределенными. Артистка добавила, что комфортно чувствует себя на любой сцене и считает участие в крупных сборных концертах привилегией.

Шоу-бизнес
Россия
Татьяна Куртукова
Олег Тиньков
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест продюсеру Линды по делу о мошенничестве
«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании
В России призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
К берегам Камчатки начала двигаться волна цунами
Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну
Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности
Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа
Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»
Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор
Москвичам рассказали о затруднениях движения вечером 19 июня
Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО
Магнитные бури сегодня, 19 июня: что завтра, апатия, стресс, тошнота
Юрист раскрыл, как именно в России изменилось отношение к стажерам
В Московском регионе объявили грозовую тревогу
Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прошел экспертизу
Названа грибная столица России в 2026 году
Европа решила обвинить Россию во всех бедах из-за БПЛА
Депутат назвал нюанс в работе с новыми универсальными платежными QR-кодами
В России призвали запретить школам отсеивать учеников после девятого класса
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.