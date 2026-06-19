Врач назвал способ, как избежать развития деменции

Тренировки с раннего возраста помогут избежать развития деменции, заявил NEWS.ru заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр, врач-терапевт, младший научный сотрудник лаборатории общей гериатрии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов. По его словам, именно для этого в школах предусмотрены уроки физкультуры.

Влияние физической активности на мозг огромно, и оно прослеживается на протяжении всей жизни. Именно для этого в школах есть уроки физкультуры. Физические нагрузки не только улучшают кровоснабжение мозга за счет более интенсивной работы сердца — при такой активности вырабатывается особый белок BDNF; он играет ключевую роль в развитии нервной системы. Исследования показывают, что у физически активных пожилых людей объем серого вещества в важных для памяти и мышления зонах значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников. Долгосрочные наблюдения подтверждают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным защитным фактором от развития деменции, — пояснил Изюмов.

Однако он добавил, что есть определенный нюанс. По словам врача, у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе.

Ранее гериатр и невролог Валерий Новоселов заявил, что аэробные нагрузки и правильное питание снизят риск развития когнитивных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера. Он также посоветовал регулярно тренировать мозг и поддерживать социальную активность.