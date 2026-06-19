Эксперт назвал явные признаки износа проводки

Мигание света на даче при работе чайника, а также потемневшие и нагревающиеся розетки могут быть признаком износа дачной проводки, рассказал РИА Новости технический специалист Данил Пугачев. По его словам, необходимо своевременно проводить диагностику и вызывать соответствующих специалистов.

Существует ряд признаков, которые позволяют заранее понять, что проводка нуждается в проверке или замене. Если при работе чайника, обогревателя или насоса начинает мигать свет, это уже повод насторожиться. Такие перепады могут свидетельствовать о перегрузке сети или плохом состоянии соединений. Игнорировать подобные сигналы не стоит, — отметил Пугачев.

Также специалист порекомендовал не оставлять без внимания запах гари и потемнение пластика вокруг розеток. Необходимо в кратчайшие сроки отключить питание на линии и вызвать специалиста для диагностики. Еще одним тревожным сигналом являются нагревающиеся розетки и выключатели. В нормальном состоянии их температура не должна заметно повышаться даже при длительной работе бытовой техники.

Ранее в Барнауле неисправная проводка привела к гибели мужчины. Отмечалось, что огонь вспыхнул на территории частного владения и быстро перекинулся на жилое здание и дворовые постройки.