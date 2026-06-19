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19 июня 2026 в 09:06

В ЕС нашлись страны, которые выступили против попыток подружиться с Россией

Politico: в Европе есть недовольные контактами ЕС с Россией страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Контакты председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией спровоцировали негативную реакцию ряда европейских правительств, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники. По имеющимся данным, в ходе саммита ЕС в Брюсселе выяснилось, что значительная часть европейских лидеров не была поставлена в известность о переговорах с Москвой.

Один из собеседников издания утверждает, что команда главы Евросовета заблаговременно уведомила о состоявшихся звонках Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Вместе с тем два других источника настаивают на том, что Берлин никакого предварительного предупреждения не получал.

По версии Politico, часть европейских лидеров узнала о контактах с российской стороной лишь после того, как информация появилась в средствах массовой информации. Страны Балтии, в свою очередь, отреагировали крайне болезненно на попытку выстроить диалог с Россией.

Ранее участники саммита Евросоюза не смогли определить кандидатуру возможного переговорщика с Россией и согласовать параметры потенциального диалога. В итоговом документе встречи, посвященной Украине, тема дипломатического урегулирования была упомянута лишь один раз. В ЕС также заявили о поддержке дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта.

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