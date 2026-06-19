В МЧС рассказали о спасении детей из горящего дома в Братске

В МЧС рассказали о спасении детей из горящего дома в Братске Пожарные спасли семь человек из многоэтажного дома в Братске

Пожарные вывели из горящей девятиэтажки в Братске семерых человек, включая двух детей, сообщила в МАКС пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Остальные 20 жильцов покинули здание самостоятельно, но части людей потребовалась помощь из-за плотного задымления на путях эвакуации.

Бойцы звена газодымозащитной службы вывели семь человек, включая двоих детей, с применением спасательных устройств, — написали в пресс-службе

Сигнал о задымлении на лестничной площадке в доме по улице Вокзальной поступил в экстренные службы вечером 18 июня в 21:11 по местному времени (16:11 мск). Прибывшие на место расчеты установили, что источником стал старый диван, оставленный на седьмом этаже.

Открытое пламя охватило площадь не более одного квадратного метра, однако продукты горения быстро распространились по вертикальным шахтам, создав серьезную угрозу для жителей верхних ярусов.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что спасатели потушили огонь на месте падения легкомоторного самолета. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево во время захода воздушного судна на посадочную полосу.