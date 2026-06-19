Одного из пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей готовят к операции

Одного из пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей готовят к операции Минздрав Белоруссии: раненного при атаке БПЛА ребенка скоро прооперируют

Госпитализированные в Минске белорусские дети, которые пострадали при атаке украинского дрона на автобус в Брянской области, находятся в стабильном состоянии, заявили РИА Новости в Минздраве республики. По словам представителей ведомства, одного из школьников могут сегодня прооперировать.

Дети стабильны, ночь провели спокойно. Пациента из отделения анестезиологии-реанимации берут сегодня в операционную мультидисциплинарной бригадой, — отметили в министерстве.

Взрослый гражданин Белоруссии, тоже пострадавший под Брянском, находится в состоянии средней степени тяжести. При сохранении положительной динамики его планируют перевести из реанимации в обычную палату, уточнили медики.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации после инцидента с обстрелом автобуса с детьми. Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно, уточнил эксперт.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой о запрете любых поездок детей без государственного контроля и специального разрешения. Он подчеркнул, что не намерен осуждать кого-либо, но обратился к родителям с призывом в ближайшее время воздержаться от поездок и оставаться дома.