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19 июня 2026 в 09:50

Садовод дал советы по правильному уходу за чесноком

Садовод Сидельников: чеснок без стрелки лучше не подкармливать в июне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В июне чеснок на грядках следует обработать, при этом уже после обламывания стрелки растение лучше не подкармливать, посоветовал в беседе с 360.ru садовод Александр Сидельников. Он напомнил, что в первый месяц лета нужно позаботиться не только об этой культуре, но и об огурцах, тыкве и перце. У последних трех, в частности, нужно удалить первые завязи.

Как только начинаем кормить чеснок, урожай мы поднимаем, но практически в 90% случаев создаем проблемы с дальнейшим хранением, — отметил Сидельников.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала, что июнь — месяц наибольшей активности вредителей на огородах и в садах, поэтому дачникам стоит провести профилактическую обработку растений инсектицидами до появления урожая. По ее словам, грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы и капустная белянка.

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