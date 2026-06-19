Суд вынес приговор историку-иноагенту Эйдельман Тамару Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России

Историка и блогера Тамару Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма и распространение фейков о Вооруженных силах России. Приговор вынес Московский городской суд. Также ей на пять лет запретили администрировать сайты, передает РИА Новости.

Признать Эйдельман виновной, <...> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, — огласил приговор судья.

Ранее прокурор попросил Мосгорсуд назначить Эйдельман восемь лет колонии заочно. Также для нее запросили запрет на администрирование сайтов сроком на пять лет. Защита историка не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру.

До этого Эйдельман рассказала о своем онкологическом заболевании. По словам женщины, в сентябре 2025 года врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Последующая диагностика подтвердила наличие аденокарциномы матки. Несмотря на операцию, заболевание перешло в более агрессивную стадию.