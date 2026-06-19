ВС РФ «Геранью» уничтожили важный для ВСУ объект

ВС РФ «Геранью» уничтожили важный для ВСУ объект ВС РФ «Геранью» поразили энергетический объект ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации с помощью дрона «Герань» уничтожили важный энергетический объект, использовавшийся ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Операция прошла в районе Золочева Харьковской области.

Кадры объективного контроля уничтожения важного энергетического объекта, используемого в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Золочев Харьковской области с применением БПЛА «Герань», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполья ДНР. По информации ведомства, российские бойцы также применили дроны «Герань».

Также в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Укрепленный район противника был выявлен в ходе воздушной разведки.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.