«Глобальные помехи»: ВСУ рискуют остаться без Starlink из-за амбиций ЕС Компания SpaceX предупредила ЕС о помехах для спутниковой связи на Украине

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска предупредила Евросоюз о риске глобальных помех, в том числе для спутниковой связи Starlink на Украине, передает газета Financial Times. Такое заявление компания сделала в ответ на планы Брюсселя ограничить доступ к радиочастотному спектру.

В мае ЕС предложил зарезервировать для европейских компаний часть частотного диапазона, позволяющего смартфонам подключаться напрямую к спутникам. Это, в свою очередь, приведет к ограничению доступа к этим частотам для американских и китайских игроков.

Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи, <...> либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине, — уточнили в SpaceX.

Ранее Индия приостановила процесс согласования запуска спутникового интернет-сервиса Starlink, усилив проверки на фоне опасений, связанных с использованием технологии в военных операциях. Рассмотрение заявки компании застопорилось на уровне МВД.